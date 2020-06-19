İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Alev alev yanan aracı belediye temizlik ekipleri söndürdü

Pendik’te park halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Pendik'te park halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yanan araca o esnada caddeden geçen Pendik Belediyesi temizlik ekipleri müdahale ederek, alevleri söndürdü.


Sülüntepe Mahallesi, Mevlana Caddesi'nde park halinde olan otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alev topuna dönen araca, o esnada caddeden geçen Pendik Belediyesi temizlik ekipleri itfaiyenin olmadığını fark edince su tankerleri ile müdahale etmeye başladı. Ekipler, itfaiye gelmeden alevleri söndürmeyi başardı. Otomobildeki yangın söndürüldükten sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.


Olayı gören Bayram Okşit, “Sabah işe gelirken aracın yandığını gördük. İtfaiyeye haber verdik. İtfaiye gelene kadar belediyemizin ekipleri sağ olsunlar aracı söndürdüler. Son müdahaleyi yine itfaiyemiz yaptı onlardan da Allah razı olsun, belediyemizden de Allah razı olsun" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.