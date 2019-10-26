(Özel) Ambulans Komuta Merkezi'nde yangın paniği

Bakırköy'de İl Ambulans Servisi Komuta Merkezi'nde akünün patlaması sonucu yangın meydana geldi. Dumanların yükseldiği binadaki yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Bakırköy Zuhuratbaba'daki İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komuta merkezindeki binada Ups odasındaki akünün patlaması sonucu yangın kablolara sirayet etti. Binaya bir anda dumanlar sardı. Paniğe neden olan yangında sağlık çalışanları binadan tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yarım saat süren çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı. Ups odasında yangın sonrası maddi hasar meydana geldi. Sağlık çalışanları olayın ardından tekrardan binaya mesailerinin başına geri döndü.