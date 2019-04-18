(Özel) Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Gürkan Helvacıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde midibüsün devrilmesiyle hayatını kaybeden Çengelköy Masterler Futbol Takımı'nın Futbolcusu Gürkan Helvacıoğlu tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı. Aynı zamanda antrenörlükte yapan Gürkan Helvacıoğlu kazadan 2 gün önce öğrencilerine antrenman yaptırdığı görüntülere yansıdı.

42 yaşında hayata gözlerini yuman Gürkan Helvacıoğlu'nun cenaze namazı Beylerbeyi Camii'nde öğle namazını müteakip kılındı. Cenaze namazına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Gürkan Helvacıoğlu'nun yakınları, futbolcu ve antrenör arkadaşları katıldı. Cenaze namazında Helvacıoğlu'nun yakınları gözyaşlarını hakim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından futbolcunun naaşı defnedilmek üzere teşrik tekbiriyle Hekimbaşı mezarlığına götürüldü.

“Kayaya vurduk”

Kazadan yaralı olarak kurtulan İlhan Bayar olay anını şu şekilde anlattı: “Uyumayanlardan biri bendim. Şoför sol yaptı, şarampole doğru gidiyorduk. Sonra tekrar topladı sağ doğru. Savrulduk, kayaya vurduk. Kaptan uyumuyordu, araba kaydı. Manevra yaptı, kurtarmaya çalıştı. Yağmur vardı, yeller baya ıslaktı”.

“Kazadan 2 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı”

Futbol oynamasının yanı sıra antrenörlük de yapan Gürkan Helvacıoğlu'nun kazadan önce öğrencilerine antrenman yaptırdığı görüntüler ortaya çıktı. Bir başka görüntü ise Helvacıoğlu'nun öğrencileri ile tezahürat yaptıkları görülüyor.