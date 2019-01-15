(Özel) Apartmana abone olan ayakkabı hırsızı kameraya yakalandı

Maltepe'de bir apartmana dadanan ayakkabı hırsızını bina sakinlerin canından bezdirdi. Apartmana adeta abone olan şahsın hırsızlık anları kameraya yansırken, apartman sakinleri bir an önce hırsızın bulunmasını istedi.

Maltepe'de bir apartmana dadanan ayakkabı hırsızından bıkan bina sakinleri, çareyi güvenlik kamerası taktırmakta buldu.

Takılan güvenlik kamerasına da ayakkabı hırsızını durdurmadı.

Apartman sakinleri hırsızlardan yaka silkerken, hırsızın ayakkabı çalarak kaçma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, hırsızın apartmana girişi elindeki telefon ile konuşuyor gibi yaparak etrafı gelen gideni gözetliyor. Ardından binanın giriş kapısına yönelerek 10 saniyede kapıyı açıyor. Şahıs ardından ayakkabıları yanında getirdiği poşete doldurduktan sonra apartman sakini gibi binadan çıkarak rahat tavırları ile şüphe çekmeden olay yerinden uzaklaşıyor. Apartman sakinleri ise adeta apartmana abone olan hırsızın bir an önce yakalanmasını isteyerek, “ Ayakkabılarımızı çalıyor. Artık buna bir önlem alınmasını istiyoruz” dediler.