(Özel) Aracın motoruna sıkışan inatçı kediyi 'kedi sesi' ile kurtarma operasyonu

Beylikdüzü'nde bir aracın motor kısmına sıkışan inatçı kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri adeta seferber oldu. Kedinin çıkması için motora hava veren ekipler, cep telefonundan kedi sesi açarak havyanı çıkarmaya çalıştı. Çabalar sonuç vermeyince araç sahibi aracını kitleyerek kedinin kendiliğinden çıkmasını bekledi.

Olay, Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde önceki gün yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hususi araç sürücüsü yolda seyir halindeyken aracının motor kısmında kedi sesi fark etti. Aracını yol kenarına çeken sürücü kaputu açtığında motorun iç kısımlarında gezinen yavru kediyi fark etti. Kediyi 1 saat uğraşmasına rağmen çıkaramayan sürücü ve çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motor kısmında sıkışan kediyi kurtarmak için dakikalarca uğraştı. Yavru kediyi kurtarmak için motor kısmına hava tutan ekipler son çare olarak cep telefonundan kedi sesi açtı. Buna rağmen kedi bulunduğu yerden çıkmayınca, sürücü aracını yol kenarına bırakarak, kedinin çıkmasını bekledi.