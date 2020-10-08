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(Özel) Aracını doludan korumak isteyen sürücüden sıra dışı yöntem: otomobili streç ile sardı

İstanbul’da, araç sahipleri yağması beklenen doluya karşı araçlarını evlerinde bulunan halı, battaniye, branda ve dışarıdan aldıkları inşaat malzemeleri ile korumaya çalıştı.

İstanbul'da, araç sahipleri yağması beklenen doluya karşı araçlarını evlerinde bulunan halı, battaniye, branda ve dışarıdan aldıkları inşaat malzemeleri ile korumaya çalıştı. Bir sürücü ise sıra dışı yönteme imza atarak aracını streç ile sardı.


Metroloji Genel Müdürlüğünden İstanbul'da bu gün ve yarın için il genelinde şiddetli yağış ve dolu uyarısı yapılmasının ardından aracını dışarıda bırakma durumunda olan vatandaşlar önlem almaya başladı. İstanbul'da bir vatandaş ise diğer yöntemlerden farklı olarak mutfakta bir ürünü kapatır gibi aracının tamamını streç ile sarmalayarak yağmur ve doluya karşı önlem aldı. Streç ile kaplanan araç görenleri şaşkına çevirdi.

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