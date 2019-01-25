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(Özel) Arka tekerinin biri olmayan kamyon tehlikeye davetiye çıkardı

Zeytinburnu’nda sağ arka lastiklerinden bir tanesi olmayan kamyon görenleri hayrete düşürdü.

Zeytinburnu'nda sağ arka lastiklerinden bir tanesi olmayan kamyon görenleri hayrete düşürdü. Tekerleksiz şekilde trafikte ilerleyen kamyon kazaya davetiye çıkarırken, o anlar kameralara yansıdı.


Zeytinburnu sahilinde geçtiğimiz günlerde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntü "pes artık“ dedirtti. Trafikte seyir halinde olan bir kamyonun sağ arka lastiklerinden bir tanesinin olmaması görenleri hayrete düşürdü. Kamyon sürücüsü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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