(Özel) Arnavutköy yeni yüzüne kavuştu

İstanbul Havalimanı ve Kanal İstanbul gibi projelerle ön plana çıkan Arnavutköy'de tamamlanan 82 projeyle ilçe yeni çehresine kavuştu. Başta Arnavutköy Belediyesi Yönetim ve Hizmet Binası'nın yanı sıra sosyal, kültürel, spor alanlarından meydanlara kadar tamamlanan birçok alan havadan görüntülenirken projelerin açılışını pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

İlçe olmasının ardından İstanbul Havalimanı ve Kanal İstanbul gibi projelerle adından söz ettiren Arnavutköy, yeşil alanları ve İstanbul'un “Leylekli köyü” olarak bilinen Sazlıbosna köyüyle beğeni topluyor. İlçede tamamlanan Arnavutköy Belediyesi Yönetim ve Hizmet Binası ile 82 alanın açılışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Pazar günü yapılacak. Açılış öncesi yaklaşık 80 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Arnavutköy Belediyesi Yönetim ve Hizmet Binası, birçok vatandaşa sosyal ve kültürel faaliyetleri gerçekleştirme imkanı sunan Nuri Pakdil Kültür Merkezi, Avlu 34 Alışveriş ve Yaşam Merkezi, ilçede tamamlanan park ve meydanlar, cami, parklar, mesire alanları, kültür merkezleri gibi birçok nokta ise havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde ilçenin kazandığı yeni görünüm dikkat çekti. Pazar günü açılışı yapılacak olan birçok meydanla mahalleler meydanlarına kavuşurken, eğitim, sosyal, kültür, sanat faaliyetleri gibi birçok alanda vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak alanlar hizmete girmiş olacak. Vatandaşların boş zamanlarını aileleriyle birlikte değerlendirebilmesi için ilçeye çok sayıda mesire alanı, park ve bahçe kazandırılırken eğitim merkezleri de gençlerin istediği kurslarla hizmete girmiş olacak.

“İstanbul'un yarını diye tabir ettiğimiz bu güzel ilçe şekilleniyor”

İlçeye katkı sağlayacak projeler için çalıştıklarını ve 82 projenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağını dile getiren Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Açılış yapılmamış, açılışa hazır 82 eserin açılışını gerçekleştireceğiz. Arnavutköy, İstanbul'un yarını diye tabir ettiğimiz bu güzel ilçe şekilleniyor. Çok daha güzel yaşam alanları hayata geçiyor. Çok kaliteli üst yapı yatırımları, halkımızın konforunu önceleyen bir takım yatırımlar hayata geçiyor. Bütün bunlara baktığımız zaman ilçe bir yerden önemli bir yere doğru gidiyor. Her şeyden önemlisi İstanbul Havalimanı Arnavutköy'ümüzde dünyanın en önemli havalimanlarından bir tanesi. Kanal İstanbul gibi önemli bir proje de yine Arnavutköy merkezli bunlarla beraber ilçenin önemli bir fonksiyonu var. Bizde bu yönde ilçemizi planlamaya devam ediyoruz” dedi.

Açılışı gerçekleştirilecek 82 eser ise şöyle:

Arnavutköy Belediyesi Yönetim ve Hizmet Binası, Nuri Pakdil Kültür Merkezi, Kreş, Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, Nikah Sarayı, Düğün ve Davet Salonları, Avlu 34 Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Arnavutköy Kültür Sanat Merkezi, Yeşil Cami Meydanı, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı ve Katlı Otopark (İBB),Cumhuriyet Meydanı, Hadımköy Kent Meydanı 1. Etap, Balaban Mahallesi Meydan ve Yol Düzenlemesi, Tayakadın Meydanı ve Mahalle Hizmet Binası, İmrahor Meydanı ve Mahalle Hizmet Binası, Sazlıbosna Mahallesi Meydanı, Çilingir Mahallesi Meydanı, Yassıören Mahallesi Meydanı, Boyalık Mahallesi Meydanı, Yeşilbayır Mahallesi Meydanı, Karaburun Meydan Düzenleme Projesi (1. Etap), Durusu Mahallesi Meydan ve Yol Düzenlemesi, Baklalı Mahallesi Meydanı, Taşoluk Köyiçi Meydanı, Hadımköy Kapalı Pazar Yeri, Bolluca Kapalı Pazar Yeri, Haraççı Kapalı Pazar Yeri, Arnavutköy Güney Çevre Yolu(İBB), Bolluca Stadı, Arnavutköy Ulaşım Hizmetleri Merkezi, Arnavutköy Şehir Parkı(İBB), Akpınar Parkı, Esatgülemek Parkı, Malazgirt Parkı, Mevlana Parkı, Hasan Karakaya Parkı, Hoşseda Parkı, Osmangazi Parkı, Seyitonbaşı Parkı, Ömerli Parkı, Yıldırım Beyazıt Parkı, Hanzade Pazarı, Hidayet Parkı, M.K. Paşa Parkı, Prof Dr Aziz Sancar Parkı, Ertuğrul Gazi Parkı, Çınar Parkı, Şehit Er Şaban Aydoğan Parkı, Hasan Karakaya Parkı, Selvi Parkı, Baraj Yolu Caddesi Parkı, Suatlar Parkı, 655 Parsel Parkı, Baysal Sokak Parkı, Mevlana Caddesi Parkı, Boğazköy 563 Parsel Parkı, Boğazköy 828-829 Parsel Parkı, Biricik Sokak Parkı, Tankçılar Parkı, Akşemsettin Cami Parkı, Birol Sokak Parkı, Dağhan Sokak Parkı, Şenay Sokak Parkı, Plevne Parkı, İmrahor Mesire Alanı, Boğazköy Mesire Alanı, Sosyal Yardımlaşma Merkezi, İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bolluca Gençlik ve Eğitim Merkezi, Vadipark Gençlik ve Eğitim Merkezi, Sanat Atölyesi, Taşoluk Millet Kıraathanesi, Arnavutköy Yerel Tarih Müzesi, Arnavutköy Müftülük Binası, Hadımköy Merkez Camii, Taşoluk Fatih Camii, Ömerli Erkek Kuran Kursu, Boğazköy Camii Restorasyonu ve Meydanı, Kurban Satış ve Kesim Alanları (İBB), Hadımköy Toki, Taşoluk Toki, Hadımbaba Parkı.