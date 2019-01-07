(Özel) Arnavutköy'de 8 kişilik ailenin evi yandı

Arnavutköy'de evlerinin odasında çıkan yangını son anda fark eden 8 kişilik aile, kendilerini dışarı attı. Ev sahibinin itfaiyeyi araması için yanına koştuğu komşusu, panikten itfaiyenin numarasını unutunca çareyi oğlunu aramakta buldu.

Yangın, Arnavutköy ilçesi Atatürk Mahallesi Körfez Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde aile uyurken çıkan yangını ilk önce ev sahibi Yusuf Barış'ın babası fark etti. Yaşlı adamın yattığı odada çıkan yangın bir anda büyürken, evde bulunan 4'ü çocuk 8 kişi apar topar dışarı çıktı. Dükkan işleten komşusuna koşan Yusuf Barış evinde yangın çıktığını söyleyerek itfaiyenin numarasını sordu. Panikleyen komşusu da heyecandan itfaiyenin numarasının aklına gelmediğini ve oğlunu arayarak numarayı sorduğunu ifade etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangında dumandan etkilenen Yusuf Barış'ın annesi 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta tedavi edildi. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken büyük çaplı maddi hasar oluştu.

İnşaat işçisi olarak çalışan ve uzun süredir iş bulamayan ev sahibi Yusuf Barış, “Yan odada yatıyorduk. Babam yatıyordu yangın çıkan odada. Bir baktım bağırdı ‘Hemen kaçın yanıyoruz' diye. Ancak kendimizi dışarı attık. 4 tane çocuğum, annem, babam, hanım bir de ben vardım” dedi.