İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Arnavutköy'de alev alev yanan tandır fırını küle döndü

Arnavutköy’de mahalle arasında bulunan tandır fırınında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Arnavutköy'de mahalle arasında bulunan tandır fırınında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan fırın kısa sürede küle dönerken, o anlarda cep telefonu kamerasında yansıdı.


Yangın, bugün Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tandır fırını olarak kullanılan bir yapıda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fırını kapladı. Yangını görene vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Fırın küle döndü.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.