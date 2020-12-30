(Özel) Arnavutköy'de gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu

Arnavutköy'de bir gecekonduda elektrik hatlarında oluşan kısa devreden kaynaklı yangın çıktı. Vatandaşlar büyük panik yaşarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Denizci Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve bağlanan elektrik hatlarında oluşan kısa devreden kaynaklı yangın çıktı. Yangın nedeniyle kısa sürede evin çatı kısmından alevler yükselmeye başlarken, gecekonduda yaşayan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Mahalle de yaşayan vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, gecekonduda maddi hasar meydana geldi.