İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

(Özel) Arnavutköy'de komşuların tekmeli yumruklu kavgası kameraya yansıdı

İstanbul Arnavutköy’de komşular arasında bilinmeyen bir nedenle tekmeli yumruklu kavga çıktı.

İstanbul Arnavutköy'de komşular arasında bilinmeyen bir nedenle tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavga saniye saniye kameraya yansıdı.


Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde komşular arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tartışma, ilerleyen dakikalarda yerini tekmeli, yumruklu kavgaya bıraktı. Dakikalarca süren kavga, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.