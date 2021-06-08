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(Özel) Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil ok gibi bariyerlere saplandı

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı yolunda kontrolden çıkan otomobil, ok gibi bariyerlere saplandı.

Kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.


Kaza, dün saat 21.30 sularında Arnavutköy-İstanbul Havalimanı yolunda meydana geldi. İddiaya göre havalimanına giden 34 BTT 657 plakalı otomobilin sürücüsü yol çalışmasını fark edemedi ve direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, ok gibi bariyerlere saplandı. Kazada otomobilde bulunan kadın sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü, Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemelerinin ardından otomobil çekiciyle polis otoparkına çekildi.

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