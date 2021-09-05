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(Özel) Arnavutköy'de lastiği patlayan araç jantın üzerinde ilerledi

İstanbul Arnavutköy’de lastiği patlayan aracın jantın üstünde, kıvılcımlar çıkararak ilerlediği tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Arnavutköy'de lastiği patlayan aracın jantın üstünde, kıvılcımlar çıkararak ilerlediği tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, Arnavutköy'de dün akşam saatlerinde meydana geldi. Yolda lastiği patlayan bir araç, jantın üzerinde kilometrelerce ilerledi. Aracın tehlikeli seyri pes dedirtti. O anlar, yolda ilerleyen başka bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde, lastiği patlayan aracın jantın üzerinde kıvılcımlar çıkararak ilerlediği görülüyor.

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