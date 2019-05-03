(ÖZEL) Arnavutköy'de ortalığı savaş alanına çeviren kazada 3 kişi yaralandı

Arnavutköy'de cadde üzerinden dönüş yapmak isteyen cip karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yol savrulan araç içerisinde mahsur kalan 1 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Arnavutköy Bolluca Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyreden 34 BL 469 plakalı cip tali yola dönüş yapacağı sırada 34 GK 5644 plakalı binek araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle binek araç kaldırımın üstüne lüks araç ise yol tarafına savruldu. Binek araç içerisinde bulunan sürücünün aracından kendi imkânlarıyla çıkarak kazayı sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Araç içerisinde mahsur kalan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı

Lüks araç içerisinde bulunan 3 kişiden ikisi çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken araç içerisinde kısa süreli mahsur kalan 1 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptıktan sonra 3 yaralı ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi kaldırıldı. Yaralı vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri, kazanın olduğu alana güvenlik şeridi çekerek çevre güvenliğini sağladıktan sonra kaza raporu tuttu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza sonrasında cadde üzerinde trafik akışının tek yönden sağlanırken araçların çekici yardımıyla kaldırılması sonucu trafik akışı normale döndürüldü.

"Işık eksikliğinden dolayı bu kazalar sürekli yaşanıyor"

Olayın görgü tanığı Davut Taşdemir benzer kazaların trafik ışıklarının olmaması sebebiyle arttığını belirterek "Trafik ışıklarının olmaması sebebiyle bu kazalar bu noktada sürekli olarak yaşanıyor. Bu noktaya trafik ışıkları şart, burada bu kadar geniş yol var karşından gelen araç bu tarafa, oradan gelen bu noktaya geçmeye çalışıyor boşluk olduğu için karşıdaki duvarımıza her gün bir araç gelip kaza yapıyor. Kazada benim gördüğüm binek araçta bir kişi cip de ise bir kadın vardı" dedi.