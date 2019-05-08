İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(ÖZEL) Arnavutköy'de park halindeki araç alev alev yandı

Arnavutköy’de park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir sebepten alev alev yandı.

Arnavutköy'de park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir sebepten alev alev yandı. Vatandaşların korkulu bakışları arasında bir anda alev topuna dönen aracı söndürmek için itfaiye ekipleri seferber olurken, yangın anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


Olay önceki gün Arnavutköy Merkez Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir araçta meydana geldi. Cadde üzerinde bir apartmanın önüne park halinde bırakılan binek araç henüz bilinmeyen bir sebepten yanmaya başladı. Bir anda aracın alev aldığını gören alev gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Arnavutköy İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler alev topuna dönen aracı yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürdü. Apartmanın hemen önünde yanan araçtan çıkan alevler bitişiğindeki apartmana da zarar verirken araç kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların söndürme çalışmalarının korkulu gözlerle izlediği o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.