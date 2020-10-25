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(Özel) Arnavutköy'de tehlikeli çatı tamiri

Arnavutköy’de bir binanın çatısında güvenlik önlemi almadan tamirat yapan işçilerin tehlikeli anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arnavutköy'de bir binanın çatısında güvenlik önlemi almadan tamirat yapan işçilerin tehlikeli anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Arnavutköy Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde bulunan bir binanın çatısında geçtiğimiz günlerde yapılan tamirat yürekleri ağza getirdi. İşçilerin canlarını hiçe sayarak yaptığı tamirat bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalıştığı görülüyor.

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