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(Özel) Arnavutköy'de yolda kalan servisin yardımına polis koştu

Arnavutköy’de işçileri İstanbul Havalimanı’na taşıdığı sırada yolda kalan servis aracına Özel Harekat polisleri yardım etti.

Arnavutköy'de işçileri İstanbul Havalimanı'na taşıdığı sırada yolda kalan servis aracına Özel Harekat polisleri yardım etti.


İstanbul Havalimanı'na işçi taşıyan servis, Arnavutköy Tayakadın Mahallesi'nde yoğun kar nedeniyle yolda kaldı. Yolcuları ile birlikte yolda kalan servis aracına bölgede devriye gezen Özel Harekat polisleri yardım etti. Ellerine kürekleri alan polisler, önce servis aracının önünü açtı, daha sonra iple aracı sıkıştığı yerden çıkarttı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

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