İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Asırlık köprüler can çekişiyor

İstanbul’da Ayamama deresi üzerinde bulunan biri Mimar Sinan’ın eseri olan iki tarihi köprü adeta can çekişiyor.

İstanbul'da Ayamama deresi üzerinde bulunan biri Mimar Sinan'ın eseri olan iki tarihi köprü adeta can çekişiyor. Bakımsızlık nedeniyle yıkılmaya yüz tutan asırlık köprüler, restore edilmeyi bekliyor.


İstanbul'da her gün binlerce aracın yanından geçtiği Ayamama deresi üzerinde bulunan kaderine terk edilmiş tarihi köprülerin görüntüsü içler acısı durumda. Köprülerden biri olan ve Mimar Sinan tarafından yapılan Odabaşı köprüsü Halkalı Güneşli kavşağında bulunuyor. 2009 yılında meydana gelen sel felaketinde büyük hasar gören köprü, adeta can çekişiyor.


Ayamama deresi üzerindeki bir diğer köprü ise Bakırköy Ataköy'de yer alıyor. İSKİ'nin ıslah çalışması yaptığı alanın içerisinde kalan köprünün tarihi, Odabaşı köprüsünden de eskilere dayanıyor. Bu tarihi köprü de tıpkı Odabaşı köprüsü gibi harabe durumda. Islah çalışmaları arasında kalan ve hiçbir önlem alınmayan köprü, onarılmayı bekliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.