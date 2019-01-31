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(Özel) Asker uğurlamasında Kadıköy'ü birbirine kattılar

Kadıköy’de asker uğurlayan bir grubun oluşturduğu konvoy ortalığı birbirine kattı.

Kadıköy'de asker uğurlayan bir grubun oluşturduğu konvoy ortalığı birbirine kattı. Hareket halindeki araçtan sarkan şahıslar ardından yolu kapattı. Vatandaşların korna çalarak tepki göstermesine rağmen aldırış etmeyen şahıslar askere gidecek kişiyi de cadddenin ortasında havaya fırlattı. Tüm bu yaşananlar ise kameralarca saniye saniye kaydedildi.


İstanbul'da asker uğurlamak için araçlarla sokağa çıkan magandalar yine ortalığı birbirine kattı. Kadıköy, Fenerbahçe Mahallesi Cemil Topuzlu Caddesi'nde bir grup otomobilli maganda, trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde yaptıkları birbirinden tehlikeli hareketle yürekleri ağza getirdi. Şahıslar hareket halindeki araçlardan sarkarak kendi canlarını hiçe saydı. Ardından magandalar yolu kapatarak dans etmeye başladı. Minibüslerin de içinde olduğu uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden olan magandalar, hiç kimseyi bir an olsun umursamadı. Tehlikeli gösterinin ardından magandalar kestikleri trafiği açıp konvoy halinde kornalara basarak ayrıldı. Tüm bu yaşananlar ise saniye saniye kameralarca kaydedildi.

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