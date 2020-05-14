(Özel) At arabalı kadın hırsızların rampa çaldığı anlar kamerada

Küçükçekmece'de at arabasıyla gelen iki kadın hırsız, kaldırımdaki iki rampayı kaşla göz arasında arabaya yükleyerek çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 06.00 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde semtte dolaşan at arabalı iki kadın hırsız, kaldırımda duran rampaları gördü. Etrafı kolaçan eden hırsızlar ardından el birliğiyle iki rampayı arabaya koydu. Hırsızlar daha sonra caddeden uzaklaşarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.