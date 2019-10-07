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(Özel) Ataşehir'de iki araç birbirine girdi: 2 yaralı

Ataşehir’de karşı karşıya gelen iki otomobilin çarpışmasıyla kaza meydana geldi.

Ataşehir'de karşı karşıya gelen iki otomobilin çarpışmasıyla kaza meydana geldi. Araçlardan birinde bulunan kız çocuğu ile bir sürücü yaralanırken iki araçta da maddi hasar oluştu.


Kaza, Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İçerisinde 3 kişilik ailenin bulunduğu otomobile, yan sokaktan yola giren başka bir otomobilin çarpmasıyla kaza meydana geldi. Kazaya sebebiyet veren kadın sürücü ile diğer araçta bulunan kız çocuğu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar yolda trafik yoğunluğuna sebep olurken, vatandaşlar olay yerini meraklı gözlerle izledi.

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