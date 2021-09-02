(Özel) Ataşehir'de kamyonetin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

Ataşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki adama kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. Yaralı adamın yerde yattığı ve sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçen Perşembe günü 10.00 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde 34 ZU 564 plakalı kamyonetle seyir halinde olan Hüseyin Çatak, yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Şükrettin Koç'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere yıkılan ve bilincini kaybeden 70 yaşındaki Şükrettin Koç ağır yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin olay yerinde yapıldığı yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Şükrettin Koç'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kamyonet sürücüsü Hüseyin Çatak ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Cadde üzerinde esnaf olan Halime Şahin, ”İş yerimizdeydik fren sesi duyduk dışarı çıktık. Yaşlı amcanın yerde yattığını gördük. 65 yaşlarında bir amcaydı, sağ kulağından kan geliyordu. Komşularla beraber ilk müdahaleyi yaptık. O an bilinci kapalıydı amcanın. Şu an durumu nasıl bilmiyoruz hastaneye götürdüler. Yaralanmalı kaza olduğu için çarpan şahsıda karakola götürdüler” dedi.

Kamyonetin çarptığı yaşlı adamın yer yattığı ve sağlık ekiplerinin adama müdahale ettiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.