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(Özel) Ataşehir'de 'tam kapanma'da havai fişek gösterisi

Ataşehir’de tam kapanma kararını hiçe sayarak sokağa çıkan bir grup şahıs, havai fişek gösterisi yaptı.

Ataşehir'de tam kapanma kararını hiçe sayarak sokağa çıkan bir grup şahıs, havai fişek gösterisi yaptı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.



Olay, gece saatlerinde Ataşehir'de meydana geldi. Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararı sonrası iddiaya göre, sokağa çıkarak kuralları ihlal eden bir grup şahıs havai fişek patlatarak kutlama yaptı. Peş peşe patlatılan fişekler sonrası balkonlara çıkan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkarak havai fişek patlatan şahısların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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