İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(ÖZEL) Atatürk Arboretumu'nda sonbahar manzarası

Sarıyer’de bulunan Atatürk Arboretomu’nda sonbaharın etkisini göstermesiyle görsel bir şölen oluştu.

Sarıyer'de bulunan Atatürk Arboretomu'nda sonbaharın etkisini göstermesiyle görsel bir şölen oluştu. Yeşil ve sarının farklı tonları görenleri kendine hayran bıraktı. Öte yandan pandemi nedeniyle geçmiş yıllara oranlar az sayıda ziyaretçinin geldiğini görüldü.


Megakent'te sonbaharın görsel şölen oluşturduğu mekanların başında gelen Atatürk Arboretomu'nda sonbaharın izleri havadan görüntülendi. İstanbullular özellikle güneşin kendini göstermesiyle şehrin stresinden ve gürültüsünden uzaklaşmak için Atatürk Arboretumu'na akın ettiği görüldü. Öte yandan pandemi nedeniyle geçmiş yıllara oranlar az sayıda ziyaretçinin geldiğini görüldü.


Doğayla baş başa kalan ziyaretçiler, kuş sesleri içerisinde göletin kenarında fotoğraf çekerek unutulmaz bir gün yaşadılar. Çocuklarıyla birlikte gelen vatandaşlar sararmış yaprakların kapladığı yürüyüş parkurunda gezmenin keyfini çıkardı. 'Canlı Açık Ağaç Müzesi' olarak da adlandırılan Atatürk Arboretumu; Peruka Çalısı, Amerikan Lale Ağacı, Mamut Ağacı, Japon Tesbih Çalısı, Maymun Çıkmaz gibi birçok ağaç çeşidine ev sahipliği yapıyor. Gelen ziyaretçilerin Covid-19 önlemlerine uyarak mesafeli olarak gezdiği görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.