İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Atık su deresi beyaza büründü, köpükler etrafa uçuştu

Esenyurt’ta bulunan atık su deresini bilinmeyen bir sebepten köpükler bastı.

Esenyurt'ta bulunan atık su deresini bilinmeyen bir sebepten köpükler bastı. Köpüklerin rüzgarla birlikte etrafa uçuşmasıyla cadde adeta beyaza büründü.


Esenyurt'ta bulunan atık su deresi bilinmeyen bir sebepten kar yağmış gibi beyaza büründü. Dereyi basan köpükler rüzgarında etkisiyle çevreye uçuştu. Köpükleri görünce şaşırdığını söyleyen bir vatandaş, “Virüsten dolayı millet ellerini çok yıkamaya başladı ondan dolayı olabilir. 300 - 400 metre aşağıdan yürüdüm oralarda da bayağı vardı. Daha önce böyle bir şey yoktu son 2 günden var” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.