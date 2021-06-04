(Özel) Avcılar E-5'te zincirleme trafik kazası: Trafik kilitlendi

Avcılar'da E-5 karayolunda yönünde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 aracın karıştığı kaza nedeniyle trafik kilitlendi. Trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Kaza, Avcılar E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde saat 11.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre 34 DYF 887 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı şeritte ilerleyen 3 araca çarptı. 4 aracın birbirine girdiği kazada ölen ya da yaralanan olmazken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. E-5'te oluşan yoğunluk drone ile havadan da görüntülendi.

Kazaya karışan araçlardan birinin şoförü Faruk Gönül, “Ben normalde kendi şeridimde gidiyordum. Bir baktım arkadan bir ses geldi. Birisi bana çarptı, ben kendimi karşı tarafta gördüm. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Hasar bayağı var” dedi.

Bir başka sürücü Mihrican Çetin ise “Normal şeridimde normal hızlar içerisinde gidiyordum, kaçamadım. Kaldırıma çıktık ama herkes iyi. Önemli olan da o zaten” ifadelerini kullandı.

Kazada aracı en hafif hasar gören Sonda Bayrak, “Normal şeritte giderken ortadaki araç önce bize vurdu, sağ tarafımıza vurduktan sonra biz kurtardık. Ondan sonra diğer beyaz araca vurdu. O biraz kaldırıma çarptı, ondan sonra o araba beyaz minibüse vurdu, döndü kaldırıma çarptı” şeklinde konuştu.