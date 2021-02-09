İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Avcılar Sahil Parkı'nda fırtına sonrası korkutan görüntü

Avcılar Sahili’nde deniz kıyısında daha önce bir kısmı çöken istinat duvarı, fırtınanın etkisi ile korkutan bir hale dönüştü.

Avcılar Sahili'nde deniz kıyısında daha önce bir kısmı çöken istinat duvarı, fırtınanın etkisi ile korkutan bir hale dönüştü. Çöken istinat duvarı drone ile havadan görüntülendi.


Kent genelinde dün akşam çıkan fırtına nedeniyle birçok ilçede çatılar uçtu ağaçlar ve tabelalar devrildi. Avcılar Sahil Parkı'nda ise etkili olan fırtına nedeniyle dev dalgalar kötü durumda olan istinat duvarının bir kısmını daha çökertti. Üstünden insanların geçtiği çocukların oyun oynadığı bölge drone ile havadan da görüntülendi. Sahilde yürüyüşe çıkan vatandaş, “Ben bile korkarak bu tarafa geçtim ne olur ne olmaz diye. Kötü bence bir an önce yapılmasında fayda var. Fırtına da etkili olmuş olabilir ama uzun süredir böyleymiş gibi de gözüküyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.