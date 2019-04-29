(Özel) Avcılar'da giriş katta duvarı çöken bina, boşaltıldı

Avcılar'da 5 katlı binanın giriş katındaki evinin iç duvarında çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, binanın genelinde risk olduğu gerekçesiyle vatandaşları tahliye etti. Vatandaşların tahliyesi esnasında ise yaşlı bir adamın evden inmemek istememesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Olay, Avcılar'da bulunan giriş üstü 4 katlı binanın giriş katında yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu çocuklu bir ailenin kaldığı evin giriş katının iç duvarında, su sızıntısı nedeniyle çökme meydana geldi. Olay yerine ekipler, 34 yıllık binanın genelinde çatlaklar olduğunu belirledi. Evlerdeki vatandaşlar birer birer binadan tahliye edildi. Binanın 'riskli yapı' olarak görülmesi nedeniyle boşaltılmasına karar verildi. Bu sırada Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de riskli binanın bulunduğu çevreye emniyet şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Olay yerine gelen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin de görevlilerden bilgiler aldığı görüldü.

Bina sakini bir kadın ise yaşananları aktarırken, "Biz arka taraftayız göremiyoruz. Komşu dedi ki 'gel abla bina yıkılmış'. Hepimiz aşağıya indik, telefonum bile yukarıda kaldı. Geldik baktık ki dairede 2 bina kapıda çökmüş" dedi.

Yaşlı adam binadan çıkmak istemedi

Oturduğu binasının tahliyesini balkondan izleyen yaşlı bir adam ise ekiplere zor anlar yaşattı. Yaşlı adam, kendisini aşağıya inmeye davet eden polislere zor anlar yaşattı.