(Özel) Avcılar'da minaresi yıkılan caminin önünde böyle namaz kıldı

Avcılar'da minaresi yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi önünde bulunan çimlik alanda cami kapalı olduğu için bir adam namaz kıldı. Yaşanan anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Yaşanan son depremin ardından Avcılar'da bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin minaresi yıkılmıştı. Yıkılan minarenin etrafında kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Olayla ilgili yapılan incelemeler sürerken bir vatandaş yıkım nedeniyle kapanan caminin önündeki çimlik alanda namaz kıldı. Vatandaşın ibadetini gerçekleştirdiği o anlar saniye saniye kamera ile kaydedildi.