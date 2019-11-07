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(Özel) Avcılar'da okulda yaşanan dehşet anları kamerada

Avcılar’da okul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu’nun hayatını kaybettiği kaza sonrasında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Avcılar'da okul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun hayatını kaybettiği kaza sonrasında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Avcılar Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde meydana gelen kazada 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu isimli minik kız, Hüseyin Y.'nin hakimiyetindeki servis aracının altında kalarak hayatını kaybetti. Kazanın hemen sonrasında yaşananlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.


Görüntülerde, okul bahçesinde bulunan öğrenciler ve veliler kazayla birlikte büyük panik yaşıyor. Bazı veliler panikle çocuklarını alarak uzaklaşmaya çalışırken, bazıları ise ağlayarak şok geçiriyor. Kaza sonrası yaşanan panik, görüntülere yansıyor.

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