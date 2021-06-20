(Özel) Avcılar'da sokak ortasında adama kurşun yağdırdılar

Avcılar'da gece saatlerinde 42 yaşında bir adam henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sokak ortasında kurşunlandı. Karnından ve bacağından yaralanan adam, hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde 42 yaşındaki S.S. isimli adam henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı silahlı saldırıya uğradı. Şahsın yakınları adamı hastaneye kaldırırken, S.S.'nin karnından ve bacaklarından toplam 3 kurşunla yaralandığı öğrenildi. Olayın kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmezken, hastaneye kaldırılan S.S.'nin tedavisi devam ediyor.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.