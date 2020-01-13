(Özel) Avcılar'da tehlikeli yıkım

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında 4 katlı binanın yıkımı sırasında yandaki bina deprem sarsıntısı ile sallandı. Evin içinde eşyaların sallanma anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Yıkımın yapıldığı binanın etrafına ise çıkma tahta kapılardan önlem alınması dikkat çekti.

26 Eylül günü ve 11 Ocak günü meydana gelen depremlerin ardından kent genelinde deprem gerçeği bir kez daha ortaya çıktı. Avcılar'da depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle birçok ev boşaltılmıştı. Merkez Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binada boşaltılıp kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlandı. Binanın yıkımı esnasında yan tarafta bulunan Birlik Apartmanı, deprem sarsıntısı gibi sallandı. TehlikeLİ yıkımdan dolayı şikayetçi olan vatandaşlar belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri vatandaşları konuyla ilgili bilgilendirdi.

Binanın etrafına çıkma kapılardan önlem

Yıkımın yapıldığı binanın etrafına ise yıkımı yapan firma tarafından apartmandaki çıkma tahta kapılarla önlem alındığı görüldü. Evi yıkım sırasında sallanan Hüseyin Özkaya isimli vatandaş, "Biz hemen bu binada oturuyoruz. Binanın yıkımı esnasında bizim evimizde ses dışında 4.5, 5 şiddetinde deprem oluyormuş gibi sarsıntılar oluyor. Deprem oluyormuş gibi oluyor. Biz de çok tedirgin oluyoruz. Avcılar zaten deprem bölgesi. Yan binamız yıkılıyor ama bizim binamız etkileniyor maalesef biz tedirgin oluyoruz. Tehlikeli bir yıkım gerçekten. Bunların ruhsatları alındı diyor ama nasıl bir ruhsat belge alıyorlar belediye bunu neye göre veriyor gerçekten anlamış değilim”dedi.

Evi sallanan Fatma isimli bir vatandaş ise "Evim sallanıyor yıkım sırasında psikolojim bozuldu zaten ben şeker hastasıyım. Sabahtan beri psikolojim bozuldu sabahtan beri sallanıyor” diye konuştu.

Evin içinden sallanma anı kamerada

Öte yandan evin içinden sarsılma anı da apartman sakinini kaydettiği görüntülere yansıdı. Görüntülerde, evin içindeki saksının ileri geri sallanması ve titremesi yer alıyor.