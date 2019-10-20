İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(ÖZEL) Ayakları ve gagası bağlanan martıyı belediye işçileri kurtardı

Fatih Fındıkzade Çukurbostan Şehir ve Yaşam Parkı’ndaki havuza ayakları ve gagaları bağlanmış bir şekilde düşmüş olan martı, belediye işçilerinin dikkati sayesinde kurtarıldı.

Fatih Fındıkzade Çukurbostan Şehir ve Yaşam Parkı'ndaki havuza ayakları ve gagaları bağlanmış bir şekilde düşmüş olan martı, belediye işçilerinin dikkati sayesinde kurtarıldı.


Olay, Fatih'teki Fındıkzade Çukurbostan Şehir ve Yaşam Parkı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişilerce ayakları ve gagası iple bağlanan martı, parktaki havuza düştü. Havuzda duran martının uçamadığını gören belediye işçileri yardımına koştu. Martıyı havuzdan çıkaran işçiler, gagasının ve ayaklarının iple bağlanmış olduğunu fark etti. Bunun üzerine martıyı havuzdan alan işçiler, gagası ve ayaklarına bağlanan ipi kestikten sonra uçması için geri bıraktı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen martının ise kimler tarafından bu hale getirildiği bilinmiyor.



"Bulduğumuzda ayakları ve ağzı iple sarılmıştı"


Martıyı bulan Fatih Belediyesi işçilerinden biri olan Ali Sabuncuoğlu olaya ilişkin, “Biz onu havuzun içinde bulduk. Çıkaralım, veterinere getirelim diye uğraştık. Bulduğumuzda ayakları ve ağzı iple sarılmıştı. Kasten bağlandığını düşünüyoruz. Makasla güzel bir şekilde arkadaşlarla beraber çözdük. Kuşu kurtardık, ipleri filan söktük daha sonra doğaya geri bıraktık” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.