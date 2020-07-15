İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(ÖZEL) Ayasofya Camii'nde o tabelalar kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya’nın ibadete açılacağını söylemesinin ardından tarihi mekanda hazırlıklar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya'nın ibadete açılacağını söylemesinin ardından tarihi mekanda hazırlıklar sürüyor. Caminin girişinde müzeye ilişkin yer alan tabelalar kaldırıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacağını açıklamıştı. Açıklamanın ardından ibadete açılmaya gün sayan Ayasofya Camii'nde hazırlıklar devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait müzeye ilişkin yer alan tabelaları kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.