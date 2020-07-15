(ÖZEL) Ayasofya Camii'nde o tabelalar kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya’nın ibadete açılacağını söylemesinin ardından tarihi mekanda hazırlıklar sürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya'nın ibadete açılacağını söylemesinin ardından tarihi mekanda hazırlıklar sürüyor. Caminin girişinde müzeye ilişkin yer alan tabelalar kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacağını açıklamıştı. Açıklamanın ardından ibadete açılmaya gün sayan Ayasofya Camii'nde hazırlıklar devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait müzeye ilişkin yer alan tabelaları kaldırıldı.