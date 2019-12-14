(Özel) Bağcılar ADSH'de ayda 10 bin dolgu, 9 bin porselen diş kaplaması yapılıyor

Her gün yüzlerce hastanın tedavi edildiği Bağcılar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde bir ayda yaklaşık 10 bin dolgu, 4 bin kanal tedavisi, 9 bin porselen diş kaplaması yapılıyor. Hastanede zihinsel engelli vatandaşlar için ise randevusuz tedavi imkanı sağlanıyor.

Her gün yüzlerce hasta Bağcılar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde tedavi ediliyor. 50 diş ünitesi, 60 diş hekiminin bulunduğu hastanede 1 ameliyathane ve 8 hasta yatağı ile vatandaşlara hizmet veriliyor. Aylık 25 bin hastaya hizmet verilen hastanede entegre kliniklerin yanında protez, cerrahi, endodonti, pedodonti, periodontoloji, genel anestezi uygulamaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda hastanede bir ayda yaklaşık 10 bin dolgu, yaklaşık 4 bin kanal tedavisi, yaklaşık 9 bin de porselen diş kaplaması yapıldı. Hastanede zihinsel engelli vatandaşlara da randevu almadan, ücretsiz şekilde hizmet veriliyor. 23 Nisan 2019'dan bu yana ise 140 engelli hasta, ameliyathanede tedavi edildi. Bağcılar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Yılmaz da hastane ve tedavilere yönelik bilgi verdi. Yılmaz, zihinsel engelli bireylere yönelik tedavilerden vatandaşların yeteri kadar haberi olmadığını ifade etti.

“Hastane olarak aylık 25 bin hastaya hizmet veriyoruz”

Hastane ve gerçekleştirilen tedavilere yönelik bilgi veren Bağcılar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Yılmaz, “Bağcılar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 2015 yılında hizmete başladı. Açıldığı dönemde Bağcılar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak hizmet verdi, geçen yıl itibariyle de ameliyathanemizin ve 8 hasta yatağımızın açılmasıyla da hastane oldu. Şu an 50 diş ünitemiz, 60 da diş hekimimiz var. Hastane olarak aylık 25 bin hastaya hizmet veriyoruz. Bu hastalarımıza 10 bin civarında dolgu tedavisi, aylık 4 bin civarında kanal tedavisi, 9 bin civarında da porselen kaplama yapmaktayız. Ayda 50 civarında da zihinsel engelli hastamıza ağız ve diş sağlığı hizmeti vermekteyiz. Zihinsel engelli hastalarımızla ilgili özel bir program uygulamaktayız. Bu hastalarımız hastanemize randevu almadan direkt başvurabilmektedirler. Ameliyata uygun olduğu ilk gün hemen hastanemize çağrılıp tedavilerini hızlı bir şekilde yapmaktayız” diye konuştu.

“Vatandaşlar ücretsiz ve randevuya ihtiyaç olmadığını söylediğimizde şaşırıyorlar”

Engelli bireylere ücretsiz ve randevusuz tedavi verdiklerine dikkat çeken Dr. Yılmaz, “Halkımız arasında çok bilinen bir durum değil. Hala biz taramalar için rehabilitasyon merkezlerine gittiğimizde hasta yakınlarının bu hizmetten tam haberdar olmadığını hatta bunun ücretli bir hizmet olduğunu düşünmekte ve bize temkinli yaklaşmakta. Sonrasında biz bu tedavinin Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldığını ve ücretsiz olduğunu, randevuya da ihtiyaç olmadığını söylediğimiz zaman çoğu şaşırmakta. Bu hasta grubu, genellikle sıkıntılarını dertlerini anlatamamakta. Bu hastalarda biz hastalarımızı uyuttuktan sonra ağızdaki her türlü sorunu çözmeye çalışıyoruz” dedi.

“O kadar güzel hizmet ettiler ki hanımla şaşırıyoruz”

Hastanede oğluna gösterilen ilgiden çok memnun kaldıklarını ifade eden baba Şaban Ceyhan, “Oğlum otistik, diş sorunu var daha önce 2-3 sefer anesteziyle diş çekimi olmuştu. Yine anesteziyle diş çekimi ihtiyacı hissettiğimiz zaman geldik muayene ettirdik. Şu anda işlemimiz oldu, bir sıkıntı yok çok şükür. Buradakiler bize o kadar güzel hizmet ettiler ki biz hanımla kendi aramızda şaşırıyoruz. Gerçekten çok memnun kaldık” diye konuştu.