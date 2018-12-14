(Özel) Bağcılar'da ortaokulda yangın paniği

Bağcılar'da bir ortaokulun yemekhane katında çıkan yangında büyük panik yaşandı. Çocuklar binadan tahliye edilirken, yaralı bir kişi hastaneye sevk edildi.

Yangın, Göztepe Mahallesi'nde bulunan Aşık Şenlik Ortaokulunun yemekhane katında çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Okuldaki öğrenciler ise kısa sürede öğretmenler tarafından tahliye edildi. Bu sırada yangına müdahale etmeye çalışan bir vatandaşta hafif şekilde yaralandı. İlk müdahalesi ambulans içerisinde yapılan yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı. Yangını duyup okul önüne gelen veliler ise büyük panik yaşadı. Kısa sürede müdahale edilen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.