İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(ÖZEL) Bahçelievler'de dehşet, aralarında husumet bulunan akrabaların kavgasında kan döküldü

Bahçelievler’de aralarında husumet bulunan akrabaların kavgasında kan döküldü.

Bahçelievler'de aralarında husumet bulunan akrabaların kavgasında kan döküldü. 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler'de aralarında husumet bulunan akrabalar akşam saatlerinde yolda karşılaştı. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada araç içerisinde bulunan taraflardan biri silahıyla ateş açtı. Olayda ismi öğrenilemeyen bir kişi silahla yaralandı.


Daha sonra araçla kaçmaya karışan saldırganları aile yakınları silah ve sopalarla kovaladı. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı.


Polis ekipleri de çevrede yaptığı araştırmanın ardından güvenlik kameralarını inceledi. Olay yerinden kaçan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.


Görüntülerde iki grup arasında ilk olarak tartışma yaşanıyor. Tartışmanın ardından araç içerisinden bir kişi silahını ateşliyor. Bu sırada şahıslardan biri yere düşüyor. Saldırgan aracıyla kaçmaya çalışırken yaralanan şahsın yakınları sopalarla saldırganı kovalıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.