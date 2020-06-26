(ÖZEL) Bahçelievler'de kaçak tütün imalathanesine şok baskın

Bahçelievler'de polis ekipleri, insan sağlığını hiçe sayan çöp dolu bir deponun içerisinde tütün üretimi yapan şebekeye baskın düzenledi. Düzenlenen baskında piyasa değeri 500 bin TL değerinde tütün ve malzemeler ele geçirildi.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Kocasinan Polis Merkezi Suç Araştırma Büro Amirliğine bağlı ekipler dün bir depo da kaçak tütün ve sarma sigara yapıldığı ihbarı aldı. Alınan ihbarı değerlendiren ekipler verilen adrese giderek şok baskın yaptı. Depoya gelen ekipler, şahısları üretim yaparken yakaladı. Şahısların insan sağlığının hiçe sayıldığı depoda çöpün içerisinde yerlere serdikleri tütünleri kuruturken ve sarma sigara üretimi gerçekleştirdiği görüldü. Ekipler yaptıkları incelemede depo içerisinde piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL değerinde tütün ve sigara sarımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Depoda bulunan malzemeler ve tütünler imha edilmek üzere alınırken iki kişi de gözaltına alındı.