İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Bahçeşehir'de yavru kediyi kurtarma operasyonunda iç ısıtan görüntüler

Başakşehir Bahçeşehir’de iki duvar arasına düşerek sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri duvarı kırarak kurtardı.

Başakşehir Bahçeşehir'de iki duvar arasına düşerek sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri duvarı kırarak kurtardı. İtfaiye ekibinin kediye ilgisi tebessüm ettirdi.


Bahçeşehir'de bir kedinin iki duvar arasına düşüp sıkıştığı ihbarını alan itfaiye ekipleri harekete geçti. Duvarı kıran itfaiye ekipleri yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan kediyi itfaiye çalışanının sevmesi ve ilgisi ise izleyenlere tebessüm ettirdi. Kedi daha sonra tekrar doğal ortamına bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.