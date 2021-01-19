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(Özel) Bakıcısının dehşeti yaşattığı yaşlı kadının ablası konuştu

Kadıköy’de Özbekistan uyruklu bakıcının, yaşlı kadına sözlü ve fiziksel şiddette bulunduğu görüntüler Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

Kadıköy'de Özbekistan uyruklu bakıcının, yaşlı kadına sözlü ve fiziksel şiddette bulunduğu görüntüler Türkiye'nin gündemine oturmuştu. İHA'ya konuşan yaşlı kadının 87 yaşındaki ablası, “Allah onları bildiği gibi yapsın. Beni de döverler diye korkuyorum” dedi.


Kadıköy Göztepe'de Özbekistan uyruklu kadın bakıcının, birlikte yaşadığı yaşlı kadına fiziksel şiddet uygulayarak, cinsel içerikli sözlü tacizde bulunduğu görüntüler Türkiye'nin gündemine oturmuştu.


Yaşlı kadının ablası İhlas Haber Ajansında konuştu. 87 yaşındaki yaşlı kadın, “Kardeşim yaşlılığından dolayı biraz huysuz. ‘Kızım şunu getir, kızım bunu getir' der. Siz de görüntüleri görmüşsünüzdür. Bileklerindeki morlukları bakıcı yapmıştır. Biz şikayetçi olmadık. Allah onları bildiği gibi yapsın. Ne yapalım? Ben Allah'a şikayet ettim, o yeter bana. Kardeşim çok hasta, önümüzdeki günlerde doktor gelecek” dedi.



“Beni de döverler diye korkuyorum”


Bakıcıyı hemen gönderdiklerini söyleyen yaşlı kadın, “Onlar çok yaramazlar, tutup sokakta beni de döverler. Ben korkuyorum yavrum. Ben 87 yaşımdayım. Devamlı kardeşimde kalmıyorum. Ara sıra geliyorum. Ama ona çok hakaret ettiler. Bakıcıyı internet üzerinden bir şirketten bulduklarını biliyorum. Görüntülerde de sürekli cinsel tacizde bulunuyorlardı” diye konuştu.


“Bağrışlarını duyuyorduk”


Şiddete uğrayan mağdur kadının komşusu ise, “Birkaç gün boyunca yüksek sesli bağrışlarını duyduk. Hırpalanma şeklinde. Son 1 haftadır bayağı yoğunlaştı” dedi.

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