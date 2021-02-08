İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Bakırköy'de gövdesinden kırılan ağaç seyir halindeki aracın üzerine düştü

Bakırköy’de fırtınada gövdesinden kırılan bir ağaç, seyir halindeki aracın üzerine düştü.

Bakırköy'de fırtınada gövdesinden kırılan bir ağaç, seyir halindeki aracın üzerine düştü. Araçta maddi hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı.


İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede binaların çatıları uçarken, bazı bölgelerde ise ağaçlar gövdesinden kırılıp yola düştü. Bakırköy Rauf Orbay Caddesi üzerinde de bir ağaç, fırtınadan dolayı gövdesinden koparak seyir halindeki aracın üzerine düştü. Ağacın düşmesi üzerine ani fren yaparak aracı durduran sürücü, olayı yara almadan atlattı. Cadde bir süre trafiği kapatılırken, ekiplerin ağacı kaldırma çalışmaları sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.