(Özel) Bakırköy'de motosiklet yayaya çarptı

Bakırköy'de yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosikletin çarptığı gencin bacağı kırıldı. Kazayı gören arkadaşları gencin yardımına koşarken, yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Bakırköy Adnan Kahveci Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler istikametine seyir halinde olan 27 yaşındaki Mustafa Yılmaz idaresinde olan 33 VF 886 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen Atahan Duru isimli 16 yaşındaki öğrenciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve Atahan Duru yere düşerken, motosiklet ise olay yerinden yaklaşık 50 metre ileriye savruldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu acil sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alışveriş merkezinde bulunan gençler, arkadaşlarının yerde yattığını görünce kazanın olduğu yere hızlıca geldi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan Atahan Duru isimli gencin sol bacağında kırık olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri yaralı gence olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı gencin arkadaşları olayın etkisiyle paniğe kapıldı. Sol bacağında kırık olduğu öğrenilen genç ambulansa alınarak tedavi için Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu sırada kaza nedeniyle yolun bir tarafı trafiğe kapatılırken diğer iki şeritten trafik kontrollü olarak sağlandı. Motosiklet sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklar ile atlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.