(Özel) Balat'taki okulda şaşırtan görüntü

Balat'ta bulunan Tarık Us Ortaokulu'nda Öğretmen dizisi için yapılan ve kaldırılmayan dekor vatandaşların tepkisini çekti. Hem şaşırtan hem korkutan dekor havadan drone ile görüntülendi.

Tarihi Balat'ta bulunan Tarık Us Ortaokulu'nda Öğretmen dizisi çekimleri için okulun belli bir kısmında dizinin senaryosuna uygun olarak korkutucu bir dekor yapıldı. Bu dekor okulların açılmasıyla birlikte öğrencileri ve velileri şaşırttı. Dekor vatandaşların dikkatini çekerken görüntülerde okulda bazı öğrencilerin bulunması dikkatlerden kaçmadı.

"Ben diyorum ki bu dizi kalkmalı"

Konuyla ilgili konuşan vatandaşlardan Hasan Bayraktar'' Öğretmen dizisinde okulu bu hale getiriyorlar. Öğrenci öğretmeni sınıfın içinde öldürüyor. Öğrenci öğretmeni dövüyor şiddet içerikli bir şey, bu Türk toplumuna zararlı bir şey üç kere dört kere CİMER'e ve RTÜK'e şikayet ettim. Bana teşekkür cevapları geldi. Fakat dizi halen devam ediyor. Ben diyorum ki bu dizi kalkmalı Türk toplumuna psikologlar, sosyologlar incelemeli, bu dizi kalkmalı'' ifadelerini kullandı.