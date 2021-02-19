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(Özel)- Balıkçı barınaklarını mesken tutan su samurlarının kar keyfi

Beykoz’da 3 su samurunun kar yağışı sonrası balıkçı barınaklarının olduğu alanda görüldü.

Beykoz'da 3 su samurunun kar yağışı sonrası balıkçı barınaklarının olduğu alanda görüldü. Kar üzerinde oyunlar oynayan su samurlarının keyifli anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.



Beykoz Su Ürünleri Kooperatifi'nde ortaya çıkan 3 su samuru çevrede bulunan balıkçı barınaklarının olduğu alanı mesken edindi. Balıkçıların kendilerini beslemesi sonrası yakın bir noktaya yuvalarını kuran samurlarının havanın kararmasıyla birlikte dışarı çıktıkları görüldü.


İstanbul'da başlayan yoğun kar yağışı sonrasında sıklıkla ortaya çıkan su samurları kar üzerinde oyunlar oynadı. Su samurlarının kar üzerindeki keyif dolu anları ise balıkçılar tarafından görüntülendi.


Öte yandan belli aralıklarla dışarı çıkan samurlar çevredeki vatandaşlar tarafından da merak konusu haline geldi.



"Gece nöbet tutarken karşılaştık"


Su samurlarının kar üzerindeki keyifli anlarını görüntüleyen Serhat İnan, “İstanbul'daki kar yağışı sonrası gece burada nöbet tutarken, su samurlarının karda eğlencesini gördüm. Normalde bizden kaçıyorlardı. Bu sefer kaçmadıklarını görünce biz de kayda aldık. İzleyenler videoya merakla baktı, memnun oldu. Sonuçta nesli tükenmek üzere olan bir hayvan. Ayrıca buradaki balıkçı arkadaşlar su samurlarına fazla yaklaşmadan, korkutmadan onları besliyorlar” diye konuştu.

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