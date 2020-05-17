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(Özel) Başakşehir Şehir Hastanesinin son durumu havadan görüntülendi

Korona virüsle mücadeleye güç katacak olan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin ikinci etabı açılış için gün sayarken, yol inşaatı da hummalı bir çalışma ile sürüyor.

Hastanedeki çalışmalar havadan görüntülendi.


Yeni tip korona virüsle mücadeleye güç katacak olan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin ikinci etabı ve yol açılışı gün sayıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmayınca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımı üstlenilen yolların inşaatında hummalı çalışmalar sürüyor. 21 Mayıs'ta tam kapasite ile hizmete girmesi planlanan hastanenin yollarındaki son durum havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde, çalışmaların son aşamaya geldiği görüldü.

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