(ÖZEL) Başakşehir'de faciadan dönüldü, bir araç benzinliğe daldı

İstanbul Başakşehir'de meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir otomobil benzin istasyonuna daldı. Akaryakıt pompasına çarpan otomobil yan yatarken, sürücü ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Başakşehir ilçesi Başak Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sür'atli bir şekilde seyir halinde olan 34 GC 1459 plakalı araç sürücüsü Abdullah Demirci (20) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil benzinlik önündeki koruma demirlerini aşıp akaryakıt pompasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yatarken araç sürücü Abdullah Demirci de yaralandı. Yaralanan sürücü Başakşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı kameralara yansıdı

Yaşanan kaza anları akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazanın yaşandığı anda akaryakıt pompasının önünde araç ya da çalışanların olmaması olası bir faciayı önledi. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin önce koruma demirlerine çarptığı, ardından akaryakıt pompasına çarparak yan yattığı görülüyor. Güvenlik kamerasına çalışanların panik içinde koşturduğu da yansıdı.

Aynı istasyonda daha önce de kazaların yaşandığını söyleyen yetkili Muammer Kaya, “Arkadaş yukarıdan sür'atli bir şekilde gelip maalesef görüldüğü gibi kaza yaptı. O anda çok kalabalık değildi. Gün içerisinde olsa daha çok şeyler olabilirdi. Yukarıdaki ışıklardan sonra bir kasis olsa daha iyi olur burada. En azından sür'atli araçlar biraz daha yavaşlar” dedi.