(Özel) Başakşehir'de gecekondu yangını, itfaiye seferber oldu

Başakşehir'de bulunan bir gecekonduda yangın çıktı. Birçok apartmanın arasında bulunan gecekondudaki yangının büyümemesi için itfaiye ekipleri adeta seferber oldu.

Yangın, dün saat 17.50 sularında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Akdoğan Sokak'ta bulunan metruk bir gecekonduda çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangını fark eden mahalle sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirilirken gecekonduda birilerinin olma ihtimaline karşı sağlık ekipleri de sevk edildi. Apartmanların arasında kalan gecekonduda çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri adeta seferber oldu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaralanan olmazken gecekondu kullanılamaz hale geldi.