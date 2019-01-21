(Özel) Basın ekspres yolunda dehşet

Arkadan gelen araçların dikkati sayesinde ezilmekten kurtulan kadın ağır yaralandı.

Olay Basın ekspres yolu Kuyumcukent mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre isminin Ayşe olduğu öğrenilen genç bir kadın, kayın biraderi ile birlikte Güngören'e gitmek üzere bir tanıdığının aracına bindi. Bir süre sonra araçtan inmek isteyen kadın, seyir halindeyken kapıyı açmak istedi. Bu sırada yolda seyreden diğer sürücüler durumu görerek şoförü uyarmaya çalıştı. Ancak genç kadın bir süre sonra kendisini araçtan aşağı attı. Trafikteki diğer sürücüler, kadını düştüğünü görerek aniden frene bastı. Sürücülerin dikkati sayesinde ezilmekten kurtulan kadın, ağır yaralandı.

Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinden geçmekte olan havayolu hostesleri tarafından yapılan genç kadın, ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırılan talihsiz kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayı gören Ali Candan isimli bir sürücü, "Seyir halindeydi yetiştirmek istedim. Ben arabada merdiven var zannettim ilk önce kartal olduğu için. Bayan ile göz göze geldim yapma diye bağırdım. Atladı sırt üstü düştü. Arabayı kullanan adam hiç aynaya bakmaz mı. O zaman niye araba kullanıyor bilmiyor mu” dedi.

Aracı durdurmak isteyen bir diğer sürücü Burç Erdoğdu ise “Ben korna çaldım kapı açıktı. Kız bir anda kendisini attı kanlar içerisinde kaldı. Allah'tan ben yavaş gidiyordum. Kendisini attı yani bende frene bastım Allah'tan çarpmadım” diye konuştu.

Atladığını gördüğümde yapacak bir şey kalmamıştı

Kadının atladığı aracın sürücüsü İlhan Çırak ise "Ben kızı tanımıyorum, akrabasını tanıyorum. 'Güngören'e gidiyordum bizi bırakır mısın' dediler. 'Ben de bırakayım' dedim. Ben atladığını gördüm ama yapacak bir şey kalmadı. Ben yıllardır abisini tanıyorum ama kız araca bindiğinde ağlıyordu” ifadelerini kullandı.