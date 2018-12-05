(Özel) Basket sahası değil sınıf

Sınıfa pota kuran genç öğretmen, sorulara en hızlı cevap veren öğrencilere atış hakkı vererek hem derslere katılımı arttırdı hem de dersleri daha eğlenceli bir hale getirdi.

Yıllarca basketbolla ilgilenen ve bir takımda amatör olarak basketbol oynayan Sınıf Öğretmeni Elvan Ürer Sağgelen, büyük tutkusunu sınıfa taşıdı. Öğrencilere okulu sevdirmek ve derslere katılımlarını arttırmak amacıyla ilginç bir yönteme başvuran öğretmen, sınıfa pota yerleştirdi. Şükrü Yemenicioğlu İlkokulu'nda görev yapan öğretmenin yaklaşık 2 yıl önce başlattığı uygulamayla öğrencilerin derse katılımı da oldukça arttı. Uygulama kapsamında derste sorulara doğru ve en hızlı yanıtı veren öğrencilere basketbol potasına 2 atış hakkı veriliyor. Öğrencilerin hevesini kırmamak için yanlış yapanların da bir atış yaptığı uygulamada matematik dersinden korkan birçok öğrenci de basket atabilmek için derse katılmaya başladı. Sorulara en hızlı cevabı vermek için yarışan çocukların pota heyecanı ise renkli görüntüler oluşturdu. Hem minikleri spora teşvik edip hem de dersleri eğlenceli hale getiren öğretmenin ilginç yöntemi velileri de mutlu etti. Genç öğretmen ise kimi öğrencilerin sınıfa pota kurulmasının ardından basketbol, futbol gibi kurslara yazılmaya başladığını ifade etti.

“Soru soruyoruz, bilenler 2 basket atma şansı yakalıyor”

Öğrencilerin hem sporla iç içe hem de eğlenceli bir ders ortamında olmaları için sınıfa pota kurduğunu belirten Elvan Ürer Sağgelen, “Basketbol benim hayatımda uzun yıllardır olan bir spor. Gerçekten tutkuyla bağlıyım aklıma böyle bir fikir geldi, pota koymayı düşündüm. Çocuklara bu fikrimi söyledim, onlarda çok sevindiler, heyecanlandılar. Soru soruyoruz, bilenler 2 basket atma şansı yakalıyor. Bilmeyenlerde bir tane atıyor, 12 yıllık öğretmenim daha önceki tecrübelerime ve bu sınıfıma baktığımda aradaki farkı, çocukların matematik dersine katılımını, o parmak sayısını çok net bir şekilde görebiliyorum. Veliler de çok mutlu, çocuklar yaşları gereği oyun grubu dolayısıyla dikkatleri çok dağınık ve toparlamak çok zor. Amatör olarak hala basketbola devam ediyorum. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Hasan Tahsin Usta fark etti uygulamamızı bizi tebrik etmeye geldiğinde ilçedeki tüm okullara basketbol potası yapılacağının sözünü vermiş olması beni çok onurlandırdı” dedi.

“Derste çok eğleniyoruz basket attıkça”

Derslerin farklı uygulamalarla daha eğlenceli geçtiğini ifade eden 2'nci sınıf öğrencisi Azra Nur Güneş, “Arkadaşlarıma soru soruyorum, onlar bana soruyor bilince de 2-3 kez basket atıyoruz. Derste çok eğleniyoruz basket attıkça eğlendiğimiz için de herkes mutlu oluyor” dedi.

“Basket atmak isteyenler bir sürü parmak kaldırıyorlar”

Basket potasına atış atmanın derste sıkılmanın önüne geçtiğini ve çok eğlenceli olduğunu belirten Ahmet Doruk Yıldız, “Bizim sınıfımızda diğer sınıflardan farklı olarak basket potası var, seviyorum. Bence diğer sınıflar da basket potası olsun istiyorlardır. Basket atmak isteyenler bir sürü parmak kaldırıyorlar. Eğlenceli geçiyor, seviyorum büyüyünce basketbolcu olacağım” diye konuştu.